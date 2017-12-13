Изменения в расписании автобусных маршрутов в Хабаровске

Управление транспорта администрации Хабаровска информирует об изменениях в расписании автобусных маршрутов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В связи с переводом на зимнее расписание, переводом части подвижного состава из автоколонны «Южная» в базовое предприятие, расположенное на улице Промышленной, внесены следующие изменения в расписания муниципальных маршрутов №№ 18, 25, 56.

Маршрут № 18 (изменения введены с 28.11.2017). Время начала и окончания работы от остановочных пунктов «Индустриальный поселок» и «Аэропорт» и интервал движения не изменились. Добавлены дополнительные рейсы:

- от остановочного пункта «Южнопортовая» в сторону Южного микрорайона в будние дни в 6.12, 6.52, в выходные дни в 6.52;

- от остановочного пункта «Индустриальный поселок» в 18.38, 19.18 до остановочного пункта «Ул. Большая».

Маршрут № 25 (изменения введены с 12.12.2017). Время начала работы из Южного микрорайона не изменилось. В будние дни изменилось время начала работы от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» с 6.36 на 6.20. В последний рейс из Южного микрорайона автобус отправляется вместо 22.30 в 22.40. Интервал движения в пиковые часы остался прежним (2-4 минуты), в вечернее время изменился с 7-10 минут до 5-8 минут. В выходные дни изменилось время начала работы от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» с 6.36 на 6.24. В последний рейс из Южного микрорайона автобус отправляется вместо 22.32 в 22.47. Интервал движения в дневное время остался прежним (3-6 минут), в вечернее время изменился с 10-15 минут до 10-11 минут.

Маршрут № 56 (ежедневный, изменения введены с 28.11.2017). Изменилось время начала работы от остановочного пункта «Краевой музыкальный театр» с 6.50 на 6.20. В пиковые часы и дневное время интервал движения не изменился (4-9 минут), в вечернее время после 19 часов интервал движения изменился с 27 минут до 18-20 минут.

С 21.12.2017 изменится расписание на маршруте № 35 в будние и субботние дни – время начала работы от остановочного пункта «Магазин № 39» с 6.14 изменится на 6.00.

Информация о плановом времени начала и окончания движения по муниципальным маршрутам, количестве транспортных средств, интервалах движения размещена на странице управления транспорта официального сайта администрации города Хабаровска в разделе «Иная информация» – «Информация для пассажиров».

Информацию о наличии транспортных средств на маршрутах, о прогнозе прибытия к остановочному пункту можно получить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 91-02-07.