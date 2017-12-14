Информация городской диспетчерской службы на 14 декабря 2017 года

В Хабаровске 14 декабря из-за порыва горячего водоснабжения нет в доме по адресу ул. Лейтенанта Шмидта, 9. Холодной воды нет в доме по адресу ул. Индустриальная, 1. В городе не работают 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 94 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 46 машин. За сутки было вывезено 1678 кубометров снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 837,8 тонн пескосоляной смеси и реагента. В городе эвакуированы 7 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 47 ДТП, на пульт «03» поступил 708 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 690 единиц общественного транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов и 578 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.