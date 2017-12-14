Оперативная информация на 14 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется с ограничениями.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск снег юго-западный 4-11 м/с от -15ºС до -17ºС от -12ºС до -14ºС Южные районы снег юго-западный 7-12 м/с от -15ºС до -20ºС от -10ºС до -15ºС Центральные районы снег юго-западный 2-16 м/с от -8ºС до -23ºС от -3ºС до -20ºС Северные районы снег северный 9-15 м/с от -10ºС до -24ºС от -8ºС до -22ºС

13.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 95 ед. техники, в г. Хабаровске 3325 чел. 222 ед. тех., вывезено 850 м3 снега, посыпано ПСС 615,7 т.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район — 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1).

14 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

С 06.00 14.12.2017 г. паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме.

С 14.00 (хбр) 11.12.2017 в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов на участке федеральной автодороги г. Хабаровск – г. Владивосток с 12 по 240 км трассы. Выставлено 6 постов ГИБДД в составе 16 чел. 6 ед. техники.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112