Первый в России федеральный центр подготовки водителей откроют в Хабаровске

Первый на Дальнем Востоке федеральный центр подготовки водителей транспортных средств и повышению квалификации инструкторов появится в Хабаровске. Всего в России будут работать три таких учреждения.

Предполагается, что центры будут работать на базе вузов - Московский государственный машиностроительный университет, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия и Тихоокеанский государственный университет.

- Центр на базе ТОГУ - первый в России. Он появился в рамках реализации федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Решение о создании таких центров приняло министерство образования и науки РФ. Планируется, что в учреждении будут готовить соответствующих специалистов, - уточнили в пресс-центре ТОГУ.

Здесь будут осуществлять подготовку и повышение квалификации инструкторов, обучающих водителей транспортных средств и самих курсантов. Интересно, что качество вождения будет оценивать автоматизированная система – человеческий фактор сведен к минимуму.

- Компьютеризированность – это отличительная черта центра, который будет заниматься не только обучением водителей, инструкторов, экзаменаторов, но и научными исследованиями в области безопасности дорожного движения, результаты которых планируется внедрять с использованием ресурсной базы центра, - рассказали в пресс-центре вуза.

На данный момент объект только вводится в эксплуатацию. Здесь уже созданы учебные классы, установлено новейшее оборудование, тренажеры для разных категорий водителей. Кстати, заниматься здесь смогут и люди с ограниченными физическими возможностями. Полноценная работа в Федеральном центре начнется в начале 2018 года, тогда же будет разработан и установлен тарифный план на обучение. todaykhv.ru