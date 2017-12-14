План основных мероприятий города Хабаровска на 15 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 15 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 декабря

Торжественный прием мэром города ветеранского актива по итогам 2017 года. Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.

Краснофлотский район. Заседание штаба добровольческих объединений и совета молодежи по вопросам организации и проведений акций «Подарок Деда Мороза», «Рождественский подарок». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.30. Информация по тел. 79-07-46. Жукова Галина Петровна.

Краснофлотский район. Концертная программа «Россия – моя душа». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Товарищеская встреча по хоккею с мячом. Спортивная площадка, ул. Тихоокеанская, 60. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Павлинова Анна Олеговна.