За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется с ограничениями.
Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.
Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -22ºС до -24ºС
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от -16ºС до -18ºС
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Южные районы
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снег
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юго-западный 6-11 м/с
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от -21ºС до -27ºС
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от -13ºС до -18ºС
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Центральные районы
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снег
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юго-западный 7-12 м/с
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от -12ºС до -28ºС
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от -7ºС до -25ºС
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Северные районы
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без осадков
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северо-западный 3-14 м/с
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от -16ºС до -29ºС
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от -13ºС до -23ºС
14.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 118 ед. техники, в г. Хабаровске 1256 чел. 56 ед. тех., вывезено 1244 м3 снега, посыпано ПСС 483,35 т.
15 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
С 12.30 14.12.2017 в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения маршрутных автобусов по автодороге г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино. Выставлено 3 поста ГИБДД в составе 6 чел. 3 ед. техники.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112