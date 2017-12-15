Оперативная информация на 15 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется с ограничениями.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 5-10 м/с от -22ºС до -24ºС от -16ºС до -18ºС Южные районы снег юго-западный 6-11 м/с от -21ºС до -27ºС от -13ºС до -18ºС Центральные районы снег юго-западный 7-12 м/с от -12ºС до -28ºС от -7ºС до -25ºС Северные районы без осадков северо-западный 3-14 м/с от -16ºС до -29ºС от -13ºС до -23ºС

14.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 118 ед. техники, в г. Хабаровске 1256 чел. 56 ед. тех., вывезено 1244 м3 снега, посыпано ПСС 483,35 т.

15 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

С 12.30 14.12.2017 в связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения маршрутных автобусов по автодороге г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино. Выставлено 3 поста ГИБДД в составе 6 чел. 3 ед. техники.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112