Более 70 катков залили во дворах Хабаровска

Катки во дворах и возле учреждений Хабаровска появляются с начала декабря. Всего для катания подготовили 73 покрытия в городе.

Больше всего таких площадок в Индустриальном районе - 28, в Краснофлотском насчитывается 18 катков, в Железнодорожном - 14. Далее по убыванию идет центральной район – здесь готовят 7 площадок, а в Кировском – 6. За их качеством будет следить специальная комиссия.

- С 18 по 21 декабря мы будем проводить рейды по всем площадкам. В комиссию войдут специалисты контрольного управления, управления по физической культуре и спорту, представители районных комитетов. Качество льда было оценено сразу после заливки, поэтому дети уже вовсю катаются. Мы же отметим наполняемость катка, его подготовленность к сезону, своевременность чистки сооружения, - рассказал главный специалист сектора экономического анализа, ресурсного обеспечения отрасли и спортивных сооружений управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Павел Кашков.

К слову, многие площадки созданы на деньги собственников. Несмотря на затраты, жители решают залить площадку для детей. todaykhv.ru