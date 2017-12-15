Вводившиеся из-за непогоды ограничения движения сняты на всех дорогах Хабаровского края

Все закрытые ранее для автобусов из-за снежного циклона дороги в Хабаровском крае открыты, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Ограничение для движения автобусов на дороге Хабаровск - Комсомольск сняли накануне, а затем снова ввели. Дорога открывается в пятницу с 11:00 (04:00 мск)", - сказал представитель МЧС.

Как сообщалось, все основные дороги в Хабаровском крае закрывались на этой неделе из-за снежного циклона. В регионе была сильная метель, порывы ветра достигали 15-22 м/с. Произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием автобуса и грузовика на трассе Хабаровск - Владивосток, при котором пострадали в общей сложности 16 человек, семеро попали в больницы. В хабаровском аэропорту задерживались рейсы, в школах отменялись занятия. "Интерфакс-Дальний Восток"