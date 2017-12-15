План основных мероприятий города Хабаровска на 16 и 17 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 16 и 17 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

16 декабря

Индустриальный район. Турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный памяти Ю. Деревянкину (16-17 декабря). Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 10.00. Информация по тел. 40-90-46. Огняков Виталий Сергеевич.

17 декабря

Индустриальный район. «Красота в движении – здоровье с детства!» - районный конкурс ритмических танцев с элементами спортивной гимнастики среди воспитанников детских садов. Школа №68, пер. Байкальский, 4а. 11.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.