Пять ледовых переправ заработали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае заработало уже пять ледовых переправ. Первые две были открыты в районе им. Полины Осипенко неделю назад. За прошедшие сутки было разрешено движение транспорта еще на трех зимних дорогах – в Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и районе им. Лазо. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, все переправы освидетельствованы инспекторами. Зимние дороги обустраиваются лишь там, где толщина покрова рек и озер позволяет автомобильному транспорту безопасно проезжать по льду. Всего это зимой в регионе планируется открыть 30 ледовых переходов.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдении правил безопасности на льду во избежание несчастных случаев. Населению рекомендовано пересекать водоемы строго по оборудованным переправам и только после их официального открытия. Также под контролем МЧС находится восемь мест массового выхода людей на лед для зимней рыбалки.