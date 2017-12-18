Информация городской диспетчерской службы на 18 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 18 декабря в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за порыва розлива горячая вода временно не подается в дом 9 по улице Лейтенанта Шмидта. В городе не работает 44 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 30 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 39. С дорог и улиц города вывезено 2262,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 110,5 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 2 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 42 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 787 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 644 единицы транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 586 автобусов.