План основных мероприятий города Хабаровска с 18 по 24 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 18 по 24 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

18 декабря

Новогоднее представление для школьников от имени мэра города Хабаровска. «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 12.00 - для школьников 1-5 классов; 16.00 - для школьников 6-11 классов. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Железнодорожный район. Выставка детского рисунка «Проказы зимушки-зимы» (18-31 декабря). Дом культуры пос. имени Горького, ул. Жуковского, 4. Информация по тел. 29-82-45. Канчуга Ирина Валерьевна.

19 декабря

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Мэрия. Торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской агломерации за 2017 год. Большой зал. 16.00. Информация по тел. 29-39-26. Бесчетнов Илья Юрьевич.

Железнодорожный район. Отборочный этап городского конкурса творческих коллективов и исполнителей «Звездный калейдоскоп». Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.00. Информация по тел. 30-10-68. Пивень Оксана Андрияновна.

Краснофлотский район. Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе учреждений образования. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Выставка новогодних ретро-открыток. Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

20 декабря

Торжественная церемония вручения памятного знака «Лучший меценат города Хабаровска». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.

Краснофлотский район. Объезд конкурсной комиссии объектов районного этапа смотра-конкурса «Лучший зимний двор, лучший фасад». Дворовые территории района. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Индустриальный район. Соревнования по настольному теннису среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Школа-интернат №1, ул. Суворова, 40. 14.30. Информация по тел. 40-90-34. Огнянов Виталий Сергеевич.

Железнодорожный район. Шоу-программа «Новогодний разгуляй». Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 15.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

21 декабря

Мэрия. Пресс-конференция на тему «О введении автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте». Малый зал №1. 10.00.

Церемония открытия городского конкурса «Амурский хрусталь-2017». Городской парк «Динамо». 12.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович.

Праздник у Новогодней елки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках акции «Растопи льдинку» (конкурсная программа, веселые игры и вкусные угощения, раздача подарков от Деда Мороза). Туристический комплекс «Заимка». 14.00 Информация по тел.: 46-70-61, 8 924 305 75 69. Осипенко Надежда Олеговна.

Центральный район. Открытие Новогоднего городка для детей. Площадь им. Блюхера. 12.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Железнодорожный район. Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Что лежит под новогодней елкой?». Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 13.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Индустриальный район. Торжественное собрание, посвященное подведению итогов работы отрядов «Юнармия». Комитет по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

22 декабря

Праздничное мероприятие, посвященное 65-летию со дня образования детской библиотеки - филиала №1. Детская библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. 12.00. Информация по тел.: 30-19-91 и 8 924 204 00 56 – Любовь Николаевна Соловьева и 48-37-85 – Ольга Витальевна Карабанова.

Мэрия. Заседание Совета политических партий и общественных организаций при мэре города в формате информационной встречи по вопросу «О развитии международного сотрудничества с городами-побратимами города Хабаровска». Малый зал №1. 16.00. Информация по тел. 41-96-40. Кравченко Дмитрий Сергеевич.

Новогодний прием мэром города талантливой молодежи. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 18.00. Информация по тел. 40-89-91. Бондаренко Надежда Игоревна.

Железнодорожный район. Торжественное открытие районного новогоднего городка и подведение итогов районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку (в программе костюмированные герои, конкуры, игры, тематическая программа с Дедом Морозом в рамках которой проведет награждение победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку). Районный новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 12.00. Информация по тел. 30-10-68. Пивень Оксана Андрияновна.

Железнодорожный район. Праздничное открытие новогоднего городка. Площадь дома культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 12.00. Информация по тел. 29-82-45. Жукова Мария Юрьевна.

Кировский район. Открытие Новогоднего городка и церемония награждения победителей районного конкурса за лучшую новогоднюю игрушку. Площадь перед домом культуры нефтеперерабатывающего завода, ул. Орджоникидзе, 12. 14.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел. 41-95-46. Петунина Галина Александровна.

Индустриальный район. Торжественное награждение победителей смотра-конкурса «Лучшая новогодняя игрушка». Большой зал комитета по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Открытие новогоднего городка. Площадь перед культурно-развлекательным центром «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Развлекательная программа «Новогодний экспресс». Подростково-молодежный клуб «100%», ул. Шмаковская, 7. 15.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Кировский район. Проведение встречи с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий к частным домовладениям. Частный сектор, ул. Бессарабская, 22. 17.00. Информация по тел. 41-95-45. Овчинников Павел Андреевич.

23 декабря

Открытие Новогоднего городка. Городской парк отдыха «Динамо». 12.00. Информация по тел. 40-89-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

Железнодорожный район. Праздничное открытие новогоднего городка. Площадь дома культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 12.00. Информация по тел. 38-82-24. Невмержицкая Елена Николаевна.

Краснофлотский район. Благотворительная новогодняя елка для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 15.00. Информация по тел. 40-90-62. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Спортивный праздник «Здравствуй Новый год!». Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Филягина Екатерина Александровна.

Центральный район. Открытое первенство района по мини-футболу «Снегопад-2017» среди дворовых команд (23-24 декабря). Спортивная площадка «Дендрарий», ул. Шеронова, 8. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

24 декабря

Железнодорожный район. Турнир по хоккею с шайбой «Кубок Деда Мороза». Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 111. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Пугач Павел Владимирович.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.