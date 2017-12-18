За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 15 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.
Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 6-11 м/с
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от -26ºС до -28ºС
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от -21ºС до -23ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -23ºС до -28ºС
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от -15ºС до -20ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-западный 4-12 м/с
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от -21ºС до -35ºС
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от -11ºС до -24ºС
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Северные районы
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местами снег
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северо-западный 4-16 м/с
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от -20ºС до -23ºС
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от -16ºС до -26ºС
17.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 47 ед. техники, в г. Хабаровске 2892 чел. 118 ед. тех., вывезено 671,2 м3 снега, посыпано ПСС 127,4 т.
18 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112