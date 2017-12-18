Оперативная информация на 18 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 15 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 6-11 м/с от -26ºС до -28ºС от -21ºС до -23ºС Южные районы без осадков юго-западный 5-10 м/с от -23ºС до -28ºС от -15ºС до -20ºС Центральные районы без осадков юго-западный 4-12 м/с от -21ºС до -35ºС от -11ºС до -24ºС Северные районы местами снег северо-западный 4-16 м/с от -20ºС до -23ºС от -16ºС до -26ºС

17.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 47 ед. техники, в г. Хабаровске 2892 чел. 118 ед. тех., вывезено 671,2 м3 снега, посыпано ПСС 127,4 т.

18 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112