Хабаровчан приглашают на фестиваль городской среды «Выходи гулять»

Этот фестиваль проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» в дальневосточной столице в ближайшее время пройдут два крупных и интересных мероприятия. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Так, с 21 по 25 декабря в парке «Динамо» пройдет городской конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Это яркое мероприятие проводится в Хабаровске уже в 15-й раз и неизменно вызывает у жителей и гостей города восхищение и восторг. В этом году художники изваяют 9 работ изо льда на тему «Русский балет», ведь 2018 год в России будет посвящен русскому балету. Традиционно те команды художников, которые займут первое и второе места, получат путевки на международный фестиваль снега и льда в Харбине.

Вторым событием в рамках фестиваля «Выходи гулять» станут сразу несколько праздничных мероприятий, которые развернутся в парке «Динамо» в новогодние каникулы. 31 декабря в парке в 19.00 традиционно стартует новогодние праздничные гуляния. Они начнутся с поздравления мэра города и праздничного фейерверка. После этого горожан ждут концерты, веселые игры, конкурсы. А с первого по седьмое января в «Динамо» ежедневно будет проходить веселая программа для детей и взрослых.

Для юных хабаровчан шоу, которое называется «Новый год – сделай сам!», будет начинаться ежедневно в 16.00. А для взрослых программа «Новогодний блогер» стартует в 18.00.