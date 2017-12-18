Талисманов чемпионата мира по бенди назвали Ерохой и Тимохой

На набережной стадиона имени Ленина состоялась презентация талисманов Чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля 2018 года. Стали известны их имена — тигра зовут Ероха, а медведя — Тимоха.

Напомним, что мягких и пушистых талисманов выбрали учащиеся Краевого центра образования. Затем на сайте турнира было объявлено голосование, в результате которого победили имена Ероха и Тимоха, обогнавшие ближайших преследователей Амура и Амута более чем на 500 голосов.

- Изначально у дирекции чемпионата мира был только один вариант талисмана, но потом было принято решение добавить еще одного маскота, более милого и детского, рассчитанного на маленьких хабаровчан, - говорит сотрудник дирекции ЧМ-2018 Алевтина Александрова. - Когда выбор был сделан, мы решили представить героев публике на открытом мероприятии, чтобы они познакомились, чтобы люди сразу полюбили маскотов.

В ходе мероприятия талисманы танцевали на сцене, зажигая зрителей. Кроме того, Ероха и Тимоха подарили победителям викторины билеты на игры мирового турнира.

В конце выступления герои спустились к народу, и любой желающий мог сфотографироваться с талисманами.

Напомним, что тигр и медведь уже были талисманами Чемпионата мира в Хабаровске в 2015 году. Тогда медвежонка звали Ероша, а тигра — Тоша. todaykhv.ru