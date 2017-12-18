План основных мероприятий города Хабаровска на 19 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 19 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

19 декабря

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Мэрия. Торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской агломерации за 2017 год. Большой зал. 16.00. Информация по тел. 29-39-26. Бесчетнов Илья Юрьевич.

Железнодорожный район. Отборочный этап городского конкурса творческих коллективов и исполнителей «Звездный калейдоскоп». Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.00. Информация по тел. 30-10-68. Пивень Оксана Андрияновна.

Краснофлотский район. Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе учреждений образования. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Выставка новогодних ретро-открыток. Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.