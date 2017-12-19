Информация городской диспетчерской службы на 19 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 19 декабря в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за порыва розлива горячая вода временно не подается в дом 9 по улице Лейтенанта Шмидта. Газом заправлено 15 ГРУ или 35,73 тонны топлива. В городе не работает 43 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 97 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 46. С дорог и улиц города вывезено 3039,8 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 327,85 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 63 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 2 возгорания, на пульт «03» поступило 730 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 639 единиц транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов, 580 автобусов.