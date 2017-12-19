В Хабаровском крае готовятся к внедрению системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края состоялось заключительное в текущем году заседание общественного совета, участие в котором принял министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

С информацией о реализации на территории Хабаровского края законодательства в сфере обращения с ТКО выступила заместитель министра - начальник управления жилищного хозяйства Анжелика Миронова, которая рассказала о том, какие изменения ждут граждан в будущем.

В частности, с 1 января 2019 года в крае должна быть внедрена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В течение следующего года должны будут пройти конкурсные процедуры, согласование тарифов, заключение договоров на обслуживание.

С докладом об итогах деятельности НО "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае" за 2017 год выступила директор Фонда Алена Сидорова.

"За текущий год Фондом капитального ремонта проделана огромная работа, - рассказала Алена Владимировна. - Теперь все подрядчики должны проходить специальный отбор для того, чтобы быть зачисленными в реестр квалифицированных организаций, допущенных к проведению работ".

По данным НО "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае", сейчас капитальный ремонт ведется в 154 многоквартирных домах, еще по 780 - объявлены аукционы по отбору подрядных организаций. Всего за 2017 год в 343 домах завершены строительно-монтажные работы, по 226 домам разработана проектная документация.

Также в рамках заседания рассмотрены актуальные изменения законодательства РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обсуждены предложения, поступившие для формирования плана-графика работы совета на первое полугодие 2018 года.

С протоколом заседания можно ознакомиться на официальном сайте министерства ЖКХ края www.gkh27.ru в разделе "Общественный совет при министерстве ЖКХ края".