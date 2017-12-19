В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 20 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
20 декабря
Торжественная церемония вручения памятного знака «Лучший меценат города Хабаровска». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.
Краснофлотский район. Объезд конкурсной комиссии объектов районного этапа смотра-конкурса «Лучший зимний двор, лучший фасад». Дворовые территории района. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
Индустриальный район. Соревнования по настольному теннису среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Школа-интернат №1, ул. Суворова, 40. 14.30. Информация по тел. 40-90-34. Огнянов Виталий Сергеевич.
Железнодорожный район. Шоу-программа «Новогодний разгуляй». Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 15.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.