«Дальневосточные гектары» в Хабаровском крае расширят за счёт земель Минобороны

В Хабаровском крае планируют расширить территории для предоставления гражданам в рамках федерального проекта о «дальневосточном гектаре». Новые земли могут появиться в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Сейчас участки принадлежат хабаровскому военному лесничеству Министерства обороны РФ. Этот вопрос рассмотрели на ежегодной пресс-конференции Губернатора края Вячеслава Шпорта.

Как сообщил глава региона, в настоящее время в Советско-Гаванском районе запретные зоны занимают наиболее привлекательные территории. Так, закрыты рабочий поселок Заветы Ильича и частично Майское городское поселение. В Ванинском районе недоступными остаются село Монгохто, рабочий поселок Октябрьский и Даттинское сельское поселение. Инвесторы сталкиваются с проблемой, что не могут построить различные капитальные объекты без специального разрешения Минобороны РФ. Многие проекты не получают продолжения, так как привлекательные земли остаются закрытыми военным ведомством.

По словам Губернатора края, региональные власти плотно работают по этому вопросу. Уже создана специальная межведомственная группа по корректировке запретных зон. Минобороны готово рассматривать заявки на выделение земли под перспективные проекты. Отдельно в ближайшее время на заседании будет поднят вопрос реализации федерального проекта о «дальневосточном гектаре». Соответствующее поручение уже дал глава региона.

«Территории Советско-Гаванского и Ванинского районов в настоящее время становятся привлекательными как для инвесторов, так и для граждан, с точки зрения освоения земель. Необходимо просчитать, какое количество сегодня есть заявок и сколько «дальневосточных гектаров» требуется открыть. Думаю, в первой половине 2018 года этот вопрос с Минобороны мы сможем решить», - отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, Хабаровский край находится в лидерах среди регионов Дальнего Востока по количеству выданных «дальневосточных гектаров». На сегодняшний день уже оформлено более 7,4 тысяч гектаров. С начала действия федерального проекта поступило 16316 заявлений от граждан. Закон был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года. Реализация федерального проекта продлится до 2035 года.