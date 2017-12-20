План основных мероприятий города Хабаровска на 21 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 21 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

21 декабря

Мэрия. Пресс-конференция на тему «О введении автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте». Малый зал №1. 10.00.

Церемония открытия городского конкурса «Амурский хрусталь-2017». Городской парк «Динамо». 12.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович.

Праздник у Новогодней елки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках акции «Растопи льдинку» (конкурсная программа, веселые игры и вкусные угощения, раздача подарков от Деда Мороза). Туристический комплекс «Заимка». 14.00 Информация по тел.: 46-70-61, 8 924 305 75 69. Осипенко Надежда Олеговна.

Центральный район. Открытие Новогоднего городка для детей. Площадь им. Блюхера. 12.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Железнодорожный район. Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Что лежит под новогодней елкой?». Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 13.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Индустриальный район. Торжественное собрание, посвященное подведению итогов работы отрядов «Юнармия». Комитет по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.