Информация городской диспетчерской службы на 21 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 21 декабря в Хабаровске в связи с техническими работами, проводимыми ЖЭУ, холодная вода временно не подается в дом 21 по улице Панфиловцев. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Из-за порыва розлива и стояка горячая вода временно не подается в дома 9 по улице Лейтенанта Шмидта и 122 по улице Тихоокеанской. Газом заправлено 5 ГРУ или 10,91 тонны топлива. В городе не работает 47 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 92 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 38. С дорог и улиц города вывезено 2293,8 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 285,7 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 68 ДТП, зафиксирован 1 пожар, на пульт «03» поступил 671 вызов.

Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов, 589 автобусов.