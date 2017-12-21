«СКА-Хабаровск» полностью сменил руководство

Общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде, сообщает пресс-служба клуба.

Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина.

Новым генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск» решением высшего руководства футбольного клуба назначен Алексей Кандалинцев, который занимал до этого должность начальника команды. Также было решено перевести на должность спортивного директора Алексея Поддубского, возглавлявшего команду с мая 2017 года.

Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» будет назначен Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта.

Кадровые перестановки в ФК «СКА-Хабаровск» прокомментировал Председатель Попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев.

О смене руководства

«За последние полтора года клубу удалось достичь ряда положительных результатов. Фактически заново была выстроена система управления финансово-хозяйственной деятельностью. Это позволило качественно улучшить инфраструктуру стадиона имени Ленина и добиться исторического результата – выхода в Премьер-лигу.

Но нынешние результаты команды не удовлетворяют ни учредителей клуба, ни, самое главное – наших болельщиков. Очевидно, что в работе администрации клуба и тренерского штаба были допущены просчеты. В связи с этим и было принято решение о проведении кадровых перестановок. Мы рассчитываем, что данные изменения помогут команде выбраться из сложной турнирной ситуации. Убежден, что времени для того, чтобы исправить ошибки и хорошо подготовиться ко второй части сезона, достаточно.

Также, от имени Попечительского совета и от себя лично хочу поблагодарить Олега Юрьевича Флегонтова за профессиональную работу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Сегодня ФК «СКА-Хабаровск», имея небольшое по меркам Премьер-лиги финансирование, является одним из самых стабильных клубов: без финансовых проблем, без долгов. Это, безусловно, итог кропотливой деятельности Олега Юрьевича по оптимизации расходов и эффективному использованию имеющихся средств».

О новых назначениях

«Алексей Сергеевич Кандалинцев – 100-процентный армеец. Он является воспитанником школы СКА, а за основную команду провел более 200 матчей. Он по праву входит в число легенд клуба. После окончания спортивной карьеры он долго работал начальником команды и за это время накопил достаточный управленческий опыт. Кроме того, он хорошо знаком с текущей ситуацией и в клубе, и в команде. Все эти факторы, безусловно, учитывались членами Общего собрания и Попечительского совета при назначении Алексея Сергеевича на должность генерального директора. Уверен, что в новом качестве он справится с поставленной задачей и впишет свое имя в историю клуба не только как яркий полузащитник, но и как талантливый руководитель.

Что касается смены главного тренера, то занимавший эту должность Алексей Николаевич Поддубский сам прекрасно понимает, что ему не хватило опыта работы на уровне Премьер-лиги. При этом мы отнюдь не ставим крест на Поддубском, как на тренере, и в дальнейшем рассчитываем на него именно в этой роли.

Уверен, ему еще представиться шанс возглавить родную команду. Сейчас же Алексею Николаевичу предстоит сосредоточиться на работе в новой для себя должности спортивного директора – не менее ответственном и важном участке деятельности, и параллельно продолжать обучение в Академии тренерского мастерства РФС, чтобы по завершении её получить лицензию категории «Pro». Осведомлённость Поддубского о потенциальных возможностях команды, как и каждого футболиста в отдельности, обязательно пригодятся, и принесут несомненную пользу новому тренерскому штабу».

О выборе Билялетдинова

«Ринат Саярович за долгие годы работы в российском футболе зарекомендовал себя только с положительной стороны. Особенно стоит отметить его талант и умение работать с молодыми игроками. Оцениваем мы положительно и его период карьеры в казанском «Рубине». При нем «Рубин», не обладая большим бюджетом, демонстрировал качественный футбол, и был по-настоящему тренерской командой. Более того, именно при нём несколько игроков тогда впервые получили вызов в первую сборную России. Хорошие рекомендации о профессиональных и личных качествах Рината Саяровича мы получили как от его коллег по тренерскому цеху, так и от футболистов, с которыми он работал в разные периоды его тренерской карьеры. Руководство ФК «СКА-Хабаровск» рассчитывает, что высокая квалификация и многолетний опыт нового тренерского штаба позволит нашей команде выйти на новый уровень и решить поставленную задачу – сохранить место в Премьер-лиге».

Ринат Билялетдинов о назначении главным тренером ФК «СКА-Хабаровск»:

«Положительно откликнулся на предложение председателя Попечительского совета клуба Аркадия Николаевича Мкртычева возглавить команду, так как мне всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи. Опыт, знания и желание для этого у меня присутствуют. Я бы сейчас не хотел говорить о каких-то предметных вещах, рассуждать о перспективах команды или давать оценку футболистам… В ближайшие два месяца нам предстоит проделать серьезную работу – выстроить качественный тренировочный процесс. От того, как мы поработаем на сборах зимой, от мотивации игроков и будет во многом зависеть результат команды в весенней части сезона».

Напомним, «СКА-Хабаровск» ушел на зимний перерыв на последнем месте в Премьер-лиге. todaykhv.ru