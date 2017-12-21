За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.
Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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небольшой снег
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юго-западный 8-13 м/с
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от -24ºС до -26ºС
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от -17ºС до -19ºС
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Южные районы
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небольшой снег
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юго-западный 10-15 м/с
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от -23ºС до -28ºС
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от -12ºС до -17ºС
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Центральные районы
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небольшой снег
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юго-западный 9-14 м/с
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от -18ºС до -40ºС
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от -10ºС до -27ºС
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Северные районы
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небольшой снег
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cеверо-западный 8-18 м/с
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от -22ºС до -40ºС
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от -18ºС до -26ºС
20.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 54 ед. техники, в г. Хабаровске 1948 чел. 122 ед. тех., вывезено 1459 м3 снега, посыпано ПСС 136,1 т.
21 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1).
Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.
Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 325 человек (Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 20 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 25 человек, залив Советская Гавань – 250 человек).
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112