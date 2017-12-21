Оперативная информация на 21 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой снег юго-западный 8-13 м/с от -24ºС до -26ºС от -17ºС до -19ºС Южные районы небольшой снег юго-западный 10-15 м/с от -23ºС до -28ºС от -12ºС до -17ºС Центральные районы небольшой снег юго-западный 9-14 м/с от -18ºС до -40ºС от -10ºС до -27ºС Северные районы небольшой снег cеверо-западный 8-18 м/с от -22ºС до -40ºС от -18ºС до -26ºС

20.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 54 ед. техники, в г. Хабаровске 1948 чел. 122 ед. тех., вывезено 1459 м3 снега, посыпано ПСС 136,1 т.

21 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 325 человек (Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 20 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 25 человек, залив Советская Гавань – 250 человек).

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112