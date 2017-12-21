Узнать все о состоянии здоровья хабаровчане могут за 40 минут

О рисках развития заболеваний хабаровчане могут узнать в одно посещение. В рамках национальной программы «Здоровая Россия» каждый желающий может пройти скрининговое обследование бесплатно в одном из центров здоровья.

- Можно определить развитие ишемической болезни сердца, заболевание органов дыхания, сахарный диабет, глаукому, заболевание полости рта, в том числе и онкологических. Также специалисты проводят оценку уровня психологического и соматического здоровья на основании тестирования на аппаратно-программном комплексе. Хабаровчане смогут получить также рекомендации по питанию, двигательной активности, формированию здорового образа жизни. А при необходимости выдаются направления на дополнительное обследование, - рассказали в городском управлении здравоохранения.

Жители Хабаровска могут сдать кровь на холестерин, сахар, проверить работу сердца при помощи компьютерного расчета и 3D-визуализации, изучить функции внешнего дыхания. Также система специального скрининга позволяет оценить качество артериального кровотока в нижних конечностях для диагностирования инфаркта миокарда, инсульта. В центрах проводят измерят соотношение содержания в организме мышечной массы, жира и воды, определят внутриглазное давление.

- Центры здоровья созданы для здоровых и практически здоровых людей, ведь основной задачей этих учреждений является профилактика заболеваний, а не их лечение. Любую болезнь в большинстве случаях можно предотвратить, если узнать о ней как можно раньше. Тем более, что обследование займет около 30–40 минут, - уточнили в управлении.

В Хабаровске получить подробную диагностику можно в КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея»», КГБУЗ «Клинический центр восстановительной медицины» и КГБУЗ «Клинико-диагностический центр». К слову, для детей также действует подобная программа. Проверить своего ребенка можно в Детской городской клинической поликлинике № 3 и в Детской краевой клинической больнице имени А.К. Пиотровича.