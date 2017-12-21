Школьников Хабаровского края ждут насыщенные новогодние каникулы

Более 100 тысяч школьников Хабаровского края организованно отдохнут на новогодних праздниках. Ход подготовки к предстоящим каникулам обсудили на заседании краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Совещание провел заместитель Председателя Правительства края Александр Федосов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, этой зимой школьные каникулы пройдут с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. В это время свои двери для ребят откроют шесть загородных оздоровительных лагерей – «Созвездие», «Энергетик», «Детство.ру», «Олимп», «Кедр» и «Западный». Также будут работать 160 лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут отдохнуть около пяти тыс. школьников, в том числе более трех тыс. детей из малоимущих семей. Популярными местами для организации классных мероприятий станут музеи, театры, кинотеатры, ледовые городки и парки.

В период зимних праздников 29 школьников края отправятся на Кремлевскую елку в Москву. Приглашение побывать на главном детском празднике страны получили воспитанники детских домов, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, победители и призеры олимпиад и конкурсов.

40 старшеклассников края 8-9 января поедут в Верхнебуреинский район в рамках нового туристского проекта «Чегдомын – шахтерская столица края». Школьники посетят производственные площадки ПАО «Ургалуголь», познакомятся с работой шахтёров и взрывотехников разреза «Буреинский», операторов производства и лаборатории горно-обогатительной фабрики «Чегдомын», ребятам также расскажут о возможностях обучения в Чегдомынском горно-технологического техникуме.

Во время новогодних каникул запланирована обширная культурная и спортивная программа. Со 2 по 8 января в рамках краевых профильных сборов «Навигатор молодёжного движения» состоятся спортивно-творческие сборы «Олимпиада-на-Амуре», которые соберут 50 участников.

По данным министерства физической культуры и спорта региона, с 3 по 10 января во всех районах края пройдет «Декада спорта», в рамках которой состоится свыше 150 спортивных и физкультурных мероприятий с участием более четырех тыс. человек.

«Главная задача всех структур в новогодние каникулы – обеспечить безопасность детей. Все ответственные лица должны всегда знать, где находятся группы школьников и что с ними все в порядке. Необходимо организовать каникулы таким образом, чтобы и дети, и их родители провели выходные интересно и, главное, безопасно», - подчеркнул Александр Федосов.