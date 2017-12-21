Рекордное количество дипломов получил Хабаровск за победы в престижном международном конкурсе

15 декабря жюри X Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» подвело итоги масштабного творческого состязания: наш город – безоговорочный флагман. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вышеуказанный смотр-конкурс ежегодно проводится уже на протяжении 9 лет с целью выявления достижений в сферах практического решения городских проблем с целью их дальнейшего продвижения в города и регионы Российской Федерации и стран СНГ. Инициатор его проведения - Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) – при поддержке комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Исполнительного комитета СНГ, Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС).

Стоит отметить, что конкурс не сводится к банальной конкуренции городов между собой. Скорее это глобальный дружеский обмен опытом между равными партнерами, которые совместными усилиями пытаются найти наилучшие способы решения сложнейших вопросов муниципального уровня, протягивают друг другу руку помощи.

В 2017 году щедро поделиться своим опытом в рамках конкурса решили 34 участника – столицы, центры административно-территориальных образований и другие крупные города государств-участников Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. На протяжении нескольких лет Хабаровск является лидером по числу представленных на конкурс практик. В этом году дальневосточная столица выдвинула их в 49 номинациях (в 2016 – в 43). И если в году минувшем урожай наград нашего города составил 10 дипломов, то в текущем он стал лауреатом в 15 номинациях.

Второе и третье места – с 11 и 10 дипломами на счету – заняли Новосибирск и Тирасполь. Жюри высоко оценило хабаровский опыт по благоустройству дворовых и общественных территорий города с привлечением средств собственников помещений МКД и муниципальных грантов, а также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»; практику организации и проведения международных конгрессов и пресс-конференций; наработки по развитию международного сотрудничества города в области охраны окружающей среды; новации в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов, создания системы биологического мониторинга качества питьевой воды и многие другие разработки.

Заметим, что вручением дипломов за победы дело для Хабаровска не закончится – его ждет еще один почетный момент: опыт краевого центра будет занесен в базу библиотеки городских практик и, возможно, поможет кому-то приблизить свое место жительства к получению в будущем статуса «Город, где хочется жить».