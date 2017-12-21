План основных мероприятий города Хабаровска на 22 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

22 декабря

Праздничное мероприятие, посвященное 65-летию со дня образования детской библиотеки - филиала №1. Детская библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. 12.00. Информация по тел.: 30-19-91 и 8 924 204 00 56 – Любовь Николаевна Соловьева и 48-37-85 – Ольга Витальевна Карабанова.

Мэрия. Заседание Совета политических партий и общественных организаций при мэре города в формате информационной встречи по вопросу «О развитии международного сотрудничества с городами-побратимами города Хабаровска». Малый зал №1. 16.00. Информация по тел. 41-96-40. Кравченко Дмитрий Сергеевич.

Новогодний прием мэром города талантливой молодежи. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 18.00. Информация по тел. 40-89-91. Бондаренко Надежда Игоревна.

Железнодорожный район. Торжественное открытие районного новогоднего городка и подведение итогов районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку (в программе костюмированные герои, конкуры, игры, тематическая программа с Дедом Морозом в рамках которой проведет награждение победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку). Районный новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 12.00. Информация по тел. 30-10-68. Пивень Оксана Андрияновна.

Железнодорожный район. Праздничное открытие новогоднего городка. Площадь дома культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 12.00. Информация по тел. 29-82-45. Жукова Мария Юрьевна.

Кировский район. Открытие Новогоднего городка и церемония награждения победителей районного конкурса за лучшую новогоднюю игрушку. Площадь перед домом культуры нефтеперерабатывающего завода, ул. Орджоникидзе, 12. 14.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел. 41-95-46. Петунина Галина Александровна.

Индустриальный район. Торжественное награждение победителей смотра-конкурса «Лучшая новогодняя игрушка». Большой зал комитета по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Открытие новогоднего городка. Площадь перед культурно-развлекательным центром «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Развлекательная программа «Новогодний экспресс». Подростково-молодежный клуб «100%», ул. Шмаковская, 7. 15.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Кировский район. Проведение встречи с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий к частным домовладениям. Частный сектор, ул. Бессарабская, 22. 17.00. Информация по тел. 41-95-45. Овчинников Павел Андреевич.