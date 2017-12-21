Конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь» стартовал сегодня в Хабаровске

Жеребьевка, знакомство с материалом и рабочими местами участников творческого состязания по традиции прошли у новогодней елки в парке «Динамо». В этом году свое мастерство вызвались продемонстрировать 9 команд. В каждой два участника. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Наряду с парнями, за ледорубы, цепные пилы и стамески взялись девушки, правда, всего одна команда. В этом году изменилась тематика конкурса. На протяжении долгих лет скульпторы создавали ледяные шедевры по мотиву зимних сказок. В этот раз главная тема – русский балет. «Выбор такой темы не случаен. Об этом говорили даже сами участники конкурса прошлых лет. Тема зимних сказок давала слишком обширный, местами разный выбор сюжета. Работы получались настолько непредсказуемые, что жюри их было сложно сравнивать. Сейчас мы остановились на теме русского балета. Это устанавливает перед участниками определенные рамки, где все будут равны», - рассказал главный художник Хабаровска Сергей Пеньков.

Каждая команда в ходе жеребьевки получила ледяной блок размером 2х2,5х0,5 метра. Для воплощения своих идей у конкурсантов будет чуть более 4 дней. Это своеобразная поддержка новичков конкурса, которых в этом году большинство. Обычно, на производство ледяной скульптуры опытным художникам необходимо два дня. Ледовых дел мастерам запрещено пользоваться красками и декоративными украшениями. Все остальное – разрешено.

«В этот раз мы не будем закрывать рабочую зону от посетителей. Горожане смогут своими глазами увидеть, как начинают подготовку скульпторы, какими инструментами работают, как обрабатывают лед, как создают фигуры. Главное, чтобы не мешали мастерам. Как и в прошлый раз, в этом году скульптуры будут двусторонними. Оценивать работы будет жюри конкурса. Критерии разные: от рациональности использования материала и творческого стиля до мастерства обработки льда и общего впечатления от скульптуры», - рассказала Сергей Пеньков.

25 декабря скульпторы должны завершить свои работы. Следующее слово за жюри конкурса «Амурский хрусталь». Церемония награждения победителей пройдет накануне Нового года. Авторам трех лучших скульптур будут вручены денежные премии и медали, участники конкурса получат дипломы и памятные значки. Команды-победители получат право участия в Харбинском фестивале ледовой и снежной скульптуры в 2019 году от города Хабаровска.