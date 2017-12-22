Хабаровский "Амур" переиграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев.
У победителей шайбы забросили Томаш Зогорна (6-я минута), Александр Горшков (57) и Александр Фролов (59). У гостей отличился Александр Ерофеев (32).
Защитник "Амура" Георгий Бердюков провел 200-й матч в КХЛ.
В следующем матче чемпионата "Амур" 24 декабря примет нижегородское "Торпедо", а рижское "Динамо" отправляется в Швейцарию на Кубок Шпенглера и свою следующую встречу в КХЛ проведет уже в 2018 году. Р-Спорт