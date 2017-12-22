Безналичная система оплаты проезда начнёт работать с 25 декабря на ряде маршрутов общественного транспорта Хабаровска

Сегодня в администрации краевого центра презентовали единую транспортную карту, которой горожане смогут расплачиваться за свои поездки. Электронную систему запускает городское управление транспорта совместно с Дальневосточным банком ПАО Сбербанк. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Первую партию транспортных карт, это 1400 штук, уже начали распространять в городе. Уже со следующей недели терминалами для приёма платежей будут оборудованы более 30 маршрутов. Первыми свои автобусы такой системой оснастят частные перевозчики. «Это позволит управлению транспорта оптимизировать маршрутную сеть.

Система позволит четко узнать, на какой остановке, в какой временной промежуток, сколько пассажиров было в общественном транспорте. Станет понятно, где надо увеличивать, а где уменьшать количество единиц транспорта. Ещё одно преимущество – финансовые результаты перевозчиков, которые участвуют в системе. Увеличится собираемость маршрутных доходов», - рассказал начальник управления транспорта мэрии Сергей Суковатый.

Расплатиться за проезд безналом можно будет в автобусах №№ 40, 56, 24, 10, 34, 14, 25, 21, 73, 17, 54, 52, 29П, 29К, 88, 49, 80, 81, 89, 22, 27, 71, 26. На лобовом стекле автобуса появятся таблички о том, что в данном транспортном средстве действует безналичная система расчёта. С января 2018 года безналичный расчет начнет внедряться и на муниципальном транспорте. В автобусах, оборудованных электронной системой, привычные проездные билеты исчезнут. Вместо них пассажиру выдадут чек, где будет зафиксирован номер маршрута, стоимость проезда и время его оплаты.

«Таким образом, перевозчики оптимизируют свои расходы по части закупки билетов. Кассовые чеки стоят дешевле. Это позволит «обелить» денежный поток, то есть полностью его учитывать, а в конечном итоге повысить свою выручку», - отметил начальник управления по работе с госсектором Головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Константин Верещагин.

Стоит отметить, что отказываться от услуг кондукторов и наличного расчёта в управлении транспорта пока не планируют. Заплатить за проезд можно будет и обычными купюрами, в этом случае у каждого кондуктора будет специальная карта кассира, приложив которую к терминалу, он пробьёт чек и отдаст его пассажиру. «Сама операция занимает меньше секунды. В случае, если пассажир оплачивает банковской картой, оснащенной бесконтактным чипом или нашей единой транспортной картой, время на проведение операции сокращено настолько, что даже самый быстрый кондуктор за столько не рассчитает человека, даже если он даст точную денежную сумму. Это позволит кондуктору быстрее выдавать чеки пассажирам», - отметил заместитель начальника отдела управления транспорта Владимир Карпочев.

Оплатить проезд можно будет не только единой транспортной картой или наличными, но и бесконтактной банковской картой любого банка. Единая же транспортная карта выпущена в трёх видах: обычная пластиковая карточка, брелок и силиконовый браслет для детей. Карта или брелок обойдутся в 100 рублей, браслет будет стоить 350 рублей. Однако при их покупке средств на единой транспортной карте не будет, положить деньги на карту можно в любом отделении и банкомате Сбербанка, дистанционно через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн», а также с помощью короткого смс.

Приобрести единую транспортную карту уже можно в городском управлении транспорта по адресу: ул. Ким Ю Чена, 44, в трамвайно-троллейбусном управлении на ул. Краснореченской, 96, а также в филиалах компании «Пять звёзд». Подробную информацию о реализации карт можно узнать на сайте управления транспорта администрации Хабаровска.