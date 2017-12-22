В новогодние праздники в Хабаровском крае усилят меры безопасности

В Правительстве края Губернатор Вячеслав Шпорт провел последнее в этом году заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его участники обсудили меры по защите объектов спорта, культуры социального обслуживания, а также действия, которые намерены предпринять оперативные службы, чтобы обеспечить безопасность граждан в новогодние и рождественские праздники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Так, уже с 30 декабря весь личный состав УМВД края перейдет на усиленный режим несения службы. В аппарате ведомства будет введено круглосуточное дежурство. Накануне праздников совместно с сотрудниками краевого УФСБ полицейские проведут комплекс организационных и оперативно-розыскных мероприятий, который позволит выявить потенциальные угрозы.

«Будут организованы рейды по жилым массивам, местам массового отдыха, цель которых – убедиться в отсутствии террористических угроз, - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Хабаровскому краю Олег Бородин. - Под усиленный контроль возьмут вокзалы, аэропорты, а также пункты отправления междугородних автобусов. ГИБДД выставит дополнительные посты. При этом плотность патрульных нарядов, дежурящих как на автотрассах, так и на улицах городов и поселков, увеличат на 25%. В таком режиме полицейские планируют работать до 8 января».

В общей сложности безопасность граждан в новогодние выходные обеспечат свыше 2 тысяч полицейских. Им также будут помогать курсанты Дальневосточного юридического института, сотрудники Росгвардии и ЧОПов.

Олег Бородин уточнил, что к Рождеству задача по охране правопорядка усложнится. Полицейским потребуется обезопасить посетителей православных приходов, которые придут на праздничные богослужения. За каждым храмом будет закреплен ответственный сотрудник. ГИБДД поручено организовать движение транспорта так, чтобы не создавались пробки.

«Приближаются праздники, которые в нашей стране всегда отмечаются массово, с большим размахом. В крае пройдет свыше 2 тысяч мероприятий. И, принимая во внимание опасность терроризма, мы должны максимально четко и слаженно действовать, чтобы оградить людей от угроз. Попрошу в оставшуюся неделю максимально сконцентрироваться. Все должны выполнять заранее установленные планы», - поручил Вячеслав Шпорт.