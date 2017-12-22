УФНС: Будьте бдительны! В Хабаровском крае зарегистрированы случаи телефонного мошенничества

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю сообщает, что зарегистрированы случаи мошенничества через мобильную сеть. Гражданину на мобильный телефон приходит рассылка информационных сообщений от имени территориальных налоговых органов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Хабаровскому краю.

В сообщении рассылки указывается информация о наличии задолженности, об обязанности уплаты налогов, а также имеется ссылки на платежные системы банков и электронных кошельков.

Обращаем внимание, что переписка налоговых органов с налогоплательщиками в электронном виде ведется по защищенным каналам связи при участии операторов электронного документооборота, а также через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Рассылка смс-сообщений налоговыми органами не предусмотрена.

УФНС России по Хабаровскому краю обращается к руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, гражданам с просьбой проявлять бдительность.

В случае проявления подобных фактов информировать руководство краевого налогового Управления по телефону доверия +7 (4212) 45-09-38, а также правоохранительные органы.