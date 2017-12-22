В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 23 и 24 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
23 декабря
Открытие Новогоднего городка. Городской парк отдыха «Динамо». 12.00. Информация по тел. 40-89-94. Груздев Алексей Геннадьевич.
Железнодорожный район. Праздничное открытие новогоднего городка. Площадь дома культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 12.00. Информация по тел. 38-82-24. Невмержицкая Елена Николаевна.
Краснофлотский район. Благотворительная новогодняя елка для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 15.00. Информация по тел. 40-90-62. Дюжева Ирина Васильевна.
Железнодорожный район. Спортивный праздник «Здравствуй Новый год!». Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Филягина Екатерина Александровна.
Центральный район. Открытое первенство района по мини-футболу «Снегопад-2017» среди дворовых команд (23-24 декабря). Спортивная площадка «Дендрарий», ул. Шеронова, 8. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.
24 декабря
Железнодорожный район. Турнир по хоккею с шайбой «Кубок Деда Мороза». Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 111. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Пугач Павел Владимирович.
Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.