Хабаровчане могут бесплатно сделать флюорографию и проверить внутриглазное давление в Краевой клинической больнице № 1

Медучреждение запустило акцию, которая продлится до конца января 2018 года. Как сообщили в управлении здравоохранения администрации Хабаровска, сделать флюорографию могут все желающие ежедневно с 9 до 12 часов в кабинете № 523. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

При себе необходимо иметь паспорт. Результаты будут готовы сразу. Также в поликлинике Краевой клинической больницы № 1 можно проверить своё внутриглазное давление и получить консультацию офтальмолога.

При себе также необходимо иметь медицинский полис. Кабинет врача будет работать с 8 до 13 часов. Подробную информацию можно получить в справочной службе медучреждения по телефону 39-04-61.