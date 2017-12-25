Информация городской диспетчерской службы на 25 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 25 декабря в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за порыва розлива горячая вода временно не подается в дом 9 по улице Лейтенанта Шмидта. В городе не работает 33 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 24 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 25. С дорог и улиц города вывезено 782,4 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 500,8 тонны противогололедных средств.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 51 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 2 возгорания, на пульт «03» поступило 748 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 639 единиц транспорта: 39 трамваев, 16 троллейбусов, 584 автобуса.