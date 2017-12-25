Оперативная информация на 25 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 17 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер т ночью днем Хабаровск небольшой снег северо-западный 3-8 м/с от -18ºС до -20ºС от -14ºС до -16ºС Южные районы небольшой снег юго-западный 7-12 м/с от -17ºС до -22ºС от -12ºС до -17ºС Центральные районы небольшой снег северо-западный 2-12 м/с от -17ºС до -36ºС от -7ºС до -26ºС Северные районы снег cеверо-западный 3-14 м/с от -23ºС до -28ºС от -18ºС до -28ºС

24.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 31 ед. техники, в г. Хабаровске 2568 чел. 59 ед. тех., вывезено 6 м3 снега, посыпано ПСС 258,96 т.

Днем 25.12.2017 в Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидаются неблагоприятные явления – сильный снег, метель, усиление северо-западного ветра 22-27м/с. В крае усиление ветра по долинам рек до 15-18 м/с, на побережье Татарского до 20 м/с.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 5 местах, 710 человек.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112