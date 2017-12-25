Инвестиции в сельское хозяйство Хабаровского края выросли более чем в два раза

В правительстве Хабаровского края подвели итоги развития агропромышленного комплекса за 2017 года. Совещание прошло под председательством заместителя Председателя Правительства края - министра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александра Купрякова. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, первый заместитель председателя Законодательной Думы края Юрий Матвеев, главы муниципальных районов, представители сельскохозяйственных организаций и сельскохозяйственных потребительских кооперативов края, главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся растениеводства и животноводства, а также обсудили планы развития инвестиционной деятельности и развития потребительской кооперации в крае.

По словам министра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александра Купрякова, в 2017 году на территории края реализуется 16 инвестиционных проекта. При этом объем привлеченных инвестиций составил 1,7 млрд. рублей.

«Объем государственной поддержки отрасли в текущем году составил 895,7 млн рублей, что на 34,8 % выше, чем в 2016 году. Средства краевого бюджета освоены на 96 %, федерального бюджета – на 97 %. В 2018 году планируется выделить на реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства более 930 млн рублей. 2018 год будет не менее трудным, чем год уходящий. Для достижения высоких результатов преодолен психологический барьер и населением, и сельхозтоваропроизводителями, и новыми инвесторами, которые ранее не верили в возможности развития сельского хозяйства в суровых условиях Дальнего Востока. Это послужит основой дальнейшего ускоренного развития отрасли», - подчеркнул Александр Купряков.

Важным направлением в сельском хозяйстве является развитие сельскохозкооперации. В послании Президента Владимира Путина Федеральному собранию в декабре 2016 года обозначена необходимость особой поддержки сельскохозяйственной кооперации для того, чтобы производители получили новые возможности для своего развития.

Сегодня в крае 17 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в семи муниципальных районах края, 10 из них созданы в 2017 году. При этом кооперативы могут не только рассчитывать на финансовую поддержку, но и на помощь в организации каналов сбыта продукции.

Развиваются и малые формы хозяйствования. С 2015 года наметилась тенденция увеличения количества фермерских хозяйств (не менее 4 % в год). В частности, этого удалось достичь благодаря различным видам поддержки. Одна из них – гранты. Так за 2015-2017 годы деньги на развитие сельского хозяйства получили 96 фермеров. Общий объем грантовой поддержки фермеров за три года, составил более 226 млн рублей.

Фермерская продукция пользуется успехом у жителей края. Это ежегодно подтверждают традиционные Ярмарки выходного дня. В этом году впервые на краевой набережной в Хабаровске был проведен «Праздник урожая». Мероприятие посетили более 25 тыс. человек. Реализованы сотни килограмм меда, мяса, молочной продукции. В итоге принято решение сделать мероприятие ежегодным.

В завершении совещания лучшие работники отрасли и сельхозтоваропроизводители, добившиеся высоких результатов в 2017 году были отмечены благодарственными письмами.