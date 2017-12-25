Тигр вернулся в сёла в Хабаровском крае, откуда таскал собак

Охотоведы отлавливают тигра, который вернулся в села Князе-Волконское и Благодатное в Хабаровском крае, откуда ранее он таскал собак.

"Жители сел присылают материалы, где запечатлены следы тигра. Когда они были сняты точно неизвестно, но мы предполагаем, что тигр вновь вернулся в села", - сообщила замглавы администрации Князе-Волконского сельского поселения Татьяна Клименко.

Она добавила, что население предупреждено об опасности, жителям рекомендовано не выходить на улицу в темное время суток, не оставлять детей без присмотра. Также людей попросили привязать собак.

Т.Клименко сообщила, что случаев захода тигра на территорию поселений ранее не отмечалось. Около двух лет назад в одном из сел видели медвежонка.

Как сообщает министерство природных ресурсов Хабаровского края, охотоведы получили разрешение на отлов загрызшего нескольких собак тигра. В прошлую пятницу 22 декабря хищника пытались отогнать от села в Хехцирский заказник. Его целый день гнали на буранах дальше от поселений, стреляли в воздух. Позднее было зафиксировано, что зверь вышел за границы заказника.

Ранее сообщалось, что тигр терроризирует села с середины прошлой недели. Жители сообщали, что видели хищника на улицах, некоторые утверждали, что были очевидцами нападения на собаку. Пропало четыре собаки, охотоведы находили недоеденные останки животных. "Интерфакс-Дальний Восток"