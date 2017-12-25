План основных мероприятий города Хабаровска на 26 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 26 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

26 декабря

Железнодорожный район. Театрализованная развлекательная программа «Новый год наоборот» и выставка фотографий «Новый год – страна моего детства». Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Краснофлотский район. Подведение итогов районного смотра-конкурса новогодних игрушек. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Благотворительная новогодняя елка для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дворец торжеств, парк «Северный». 14.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Торжественное подведение итогов выборов в органы школьного (ученического самоуправления). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Железнодорожный район. Праздничная новогодняя программа «К нам идет Новый год». Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2. 18.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.