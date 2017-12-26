Информация городской диспетчерской службы на 26 декабря 2017 года

В Хабаровске 26 декабря из-за проведения работ холодной воды нет в доме по адресу ДОС, 2. Горячее водоснабжение отсутствует в доме по адресу вл. Лейтенанта Шмидта, 9. В городе не работают 34 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 87 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышла 41 машина. За сутки было вывезено 2958 кубометров снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 207,8 тонны пескосоляной смеси и реагента. В городе эвакуированы 15 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 44 ДТП, на пульт «03» поступил 729 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 677 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 15 троллейбусов и 571 автобус. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.