Ёлочные базары открылись в Хабаровске

В Хабаровске начали работу ёлочные базары. Продавцы хвойных деревьев предлагают горожанам ели и пихты на любой вкус и кошелёк. В этом году для продажи елок определены 200 торговых точек во всех районах города.

- Хабаровчанам не обязательно ехать за ёлкой именно на центральный рынок. Точки продажи есть везде, даже в жилмассивах, - рассказала начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы администрации города Лариса Колмыкова. – Купить елку по дороге с работы домой могут жители спальных районов Ореховая сопка и «Строитель». Крупные базары также работают на улицах Суворова, Калинина и Выборгской.

Но традиционно самый большой выбор хвойных на центральном рынке. Елочные ряды растянулись здесь от трамвайных путей до конца торговых павильонов. В продаже есть ели и пихты разной высоты и пушистости. Цены, как правило, зависят от длины ствола.

- Самые маленькие, метровые, стоят по 2 тысячи рублей, самые высокие под три метра – 10 тысяч, - сообщил продавец. – Размер можем подогнать, подпилить. Есть еловые ветки – по 150-200 рублей. Шишки можем отдельно продать, их на нитку подвешивают на ель.

Продавцы уверяют, что приобретать хвойные деревья нужно уже сейчас, чтобы к торжеству квартира наполнилась лесным ароматом, а ёлочные иголки успели полностью раскрыться в тепле. Торговцы советуют не ждать больших скидок на деревья 31 декабря. По их словам, главный атрибут праздника обойдётся «ждунам» столько же, сколько и сейчас, а вот выбор станет значительно меньше.

- Как правило, торговлей новогодними ёлками занимаются опытные предприниматели, которые каждый год корректирую закупки так, чтобы не было остатков. Но я знаю случаи, когда последние несколько деревьев продавцы просто раздают покупателям вечером 31 декабря. Однако не стоит ждать выигрыша в эту лотерею. Всё же большинство предпринимателей предпочитают пустить невостребованные деревья на дрова, - добавила Лариса Колмыкова. После праздников ёлки и пихты с радостью примут в Приамурском зоосаде на корм копытным. todaykhv.ru