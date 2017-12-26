Оперативная информация на 26 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой снег западный 8-13 м/с от -21ºС до -23ºС от -17ºС до -19ºС Южные районы снег западный 9-14 м/с от -20ºС до -25ºС от -15ºС до -20ºС Центральные районы снег северо-западный 7-14 м/с от -15ºС до -35ºС от -7ºС до -25ºС Северные районы снег cеверо-западный 11-20 м/с от -17ºС до -33ºС от -9ºС до -24ºС

25.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 66 ед. техники, в г. Хабаровске 2796 чел. 129 ед. тех., вывезено 1066 м3 снега, посыпано ПСС 110,6 т.

С выходом глубокого циклона 26-28 декабря ожидается ухудшение погоды. В центральных и северных районах (Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском) снег, местами сильный, метель. Усиление ветра 26.12 и ночью 27.12 на побережье Татарского пролива 25-30 м/с, по долинам рек (Комсомольском, Ульчском районах) 18-23 м/с.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо — 1).

С 11.00 25.12.2017 с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, ограниченно движение паромов, ориентировочно до 28.12.2017. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено. Информирование пассажиров проведено путем размещения информации на автоматической телефонной станции порта, запуском информационной строки по местному ТВ. Cоциальной напряженности среди населения нет.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 9 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 3, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 3, Охотский МР-1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 3 местах, 290 человек (Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 50 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 0 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 200 человек).

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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