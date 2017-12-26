Ежегодный городской фестиваль «Рождество глазами детей» пройдёт в Хабаровске

Его торжественное открытие состоится 5 января в 12 часов в Городском дворце культуры. Фестиваль пройдёт уже в 10-й раз. В его рамках с 6 по 11 января в учреждениях дополнительного образования, школах, библиотеках, подростково-молодёжных клубах пройдут рождественские встречи. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Для детей организуют игры на свежем воздухе, концерты, мастер-классы, литературные викторины, молодёжные акции и театрализованные представления. В фестивале примут участие учащиеся детских центров, музыкальных и художественных школ, театральных студий, воспитанники воскресных школ в возрасте от 5 до 17 лет.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучшую художественную работу, на лучшее исполнение рождественских песен и колядок, на лучшую театральную постановку. В день открытия фестиваля в музее истории города начнёт работать художественная выставка, а в 14 часов в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» состоится конкурс театральных постановок. Гала-концерт и церемония награждения участников и победителей фестиваля пройдёт 13 января в Городском дворце культуры в 11 и 13 часов.