Движение по автодороге Хабаровск-Харбин планируют открыть в 2019 году

В Хабаровске прошла научно-практическая конференция на тему «Транспортная система Хабаровского края: взгляд в будущее». В её работе приняли участие учёные из профильных ВУЗов, сотрудники краевого правительства, студенты и представители заинтересованных в изучении этого вопроса предприятий.

- Это центр, где пересекаются железнодорожные ветки, строятся авиационные хабы, развивается автомобильное сообщение, есть речной транспорт по Амуру, доставка в морские порты, которые позволяют нам выходить на страны азиатско-тихоокеанского региона и все эти артерии связывают нас с центром страны. Поэтому комплексное решение всех этих проблем очень важно и мы как раз этим занимаемся. Впервые мы организовали такую конференцию именно на площадке министерства промышленности и транспорта. Те предложения, которые сегодня прозвучали, лягут в основу стратегического планирования, краткосрочного и долгосрочного.

- Дорога Харбин-Цзямусы-Фуюань уже построена, и мы с коллегами из Харбинского политехнического института её посмотрели, она в 2013 году была однопутная, сейчас уже четырёхполосная, - говорит проректор по технической работе Дальневосточного государственного института путей сообщения Сергей Кудрявцев. - У нас остаётся участок от Амурской протоки до будущего погранперехода на Большом Уссурийском, их соединить — и всё. Минтранс уже прорабатывает этот вопрос и я не думаю, что открытия для движения по этому направлению придётся ждать больше одного-двух лет. Мы плотно работаем с Харбинским политехническим по этому направлению, много интересной совместной работы и проектов.

Транспортные потоки необходимо загружать в меру, продумывать места строительства новых вокзалов, складов и терминалов, обеспечивать пассажирам и грузам оптимальные пути и затраченное на дорогу время. Подробнее ряд вопросов, рассмотренных на сегодняшней научной конференции, в правительстве края разберут в конце недели на совещании «О перспективах развития сети автодорог регионального и межмуниципального значения Хабаровского края». todaykhv.ru