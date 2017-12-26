План основных мероприятий города Хабаровска на 27 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 27 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27 декабря

Кировский район. Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан». Мемориал, Амурский бульвар, 1. 12.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Краснофлотский район. Утренник для детей из социальных гостиных «Новогодняя карусель». Центр народной культуры и досуга пос. Березовка, кВ. Энергетиков, 11. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Мастер-класс Деда Мороза (изготовление новогодних открыток и игрушек). Библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Социальный утренник «Новогоднее приключение Снеговика в волшебном лесу». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Театрализованная развлекательная программа «Новогодний вояж» (центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16 – 15.00) и новогодняя программа «Новогодний фурор» (детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4 – 16.00). Информация по тел.: 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна и 98-04-53 – Орлов Игорь Сергеевич.