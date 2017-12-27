Информация городской диспетчерской службы на 27 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 27 декабря в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. В городе не работает 32 лифта. Газом заправлено 14 ГРУ или 29,37 тонны топлива. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 90 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 38. С дорог и улиц города вывезено 2968,8 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 377,30 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 17 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 45 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 670 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 622 единицы транспорта: 34 трамвая, 18 троллейбусов, 570 автобусов.