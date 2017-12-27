"Амур" обыграл "Северсталь" и поднялся на восьмое место на Востоке КХЛ

Хабаровский "Амур" поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата.

Встреча, прошедшая во вторник в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев льда. У победителей отличились Ян Коларж (31-я минута), Томаш Зогорна (34), Александр Пикар (52) и Кирилл Рассказов (59). У гостей забили Максим Веревкин (33) и Максим Рыбин (41), для которого эта шайба стала сотой в регулярных чемпионатах КХЛ.

Защитник "Северстали" Виталий Вишневский провел свой 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Амур" одержал третью победу кряду и, набрав 66 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче сезона "Амур" сыграет 28 декабря дома с московским "Спартаком", а "Северсталь" 29 декабря примет в Череповце нижегородское "Торпедо". Р-Спорт