Информация городской диспетчерской службы на 28 декабря 2017 года

В Хабаровске 28 декабря нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 31 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 86 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 38 машин. За сутки было вывезено 2171 кубометр снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 256,2 тонны пескосоляной смеси и реагента. В городе эвакуированы 16 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 37 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступил 694 вызова.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 681 единица общественного транспорта: 38 трамваев, 16 троллейбусов и 574 автобуса. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.