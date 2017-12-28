Оперативная информация на 28 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 9-14 м/с от -21ºС до -23ºС от -15ºС до -17ºС Южные районы снег западный 10-15 м/с от -20ºС до -26ºС от -14ºС до -19ºС Центральные районы снег северо-западный 6-17 м/с от -13ºС до -34ºС от -7ºС до -24ºС Северные районы снег cеверо-западный 10-17 м/с от -9ºС до -21ºС от -4ºС до -11ºС

27.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 69 ед. техники, в г. Хабаровске 2744 чел. 134 ед. тех., вывезено 941 м3 снега, посыпано ПСС 153,4 т.

С прохождением глубокого циклона 28.12 сохраняется ухудшение погоды в северных районах (Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах), где ожидается местами сильный снег, метель, усиление ветра по долинам рек до 13-18 м/с, на побережье Татарского пролива 17-22 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.

Из-за циклона в отдельных населенных пунктах возникли перебои в электроснабжении. По состоянию на 07:00 28.12.2017 года отключенными от электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в 3-х муниципальных районах края. В данных населенных пунктах всего отключено от электроснабжения 1254 жилых дома, в которых проживает 5272 человека, из них 1020 детей, 9 социально значимых объектов (3 детских сада, 4 школы, 2 ФАП).

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 9 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 3, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 3, Охотский МР-1, Хабаровский МР-3, Николаевский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 3 местах, 95 человек (Охотский район р. Кухтуй – 45 человек; Охотский район р. Иня – 50 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 0 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

С 11.00 25.12.2017 с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, ограниченно движение паромов, ориентировочно до 28.12.2017. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено. Информирование пассажиров проведено путем размещения информации на автоматической телефонной станции порта, запуском информационной строки по местному ТВ. Социальной напряженности среди населения нет.

На территории Хабаровского края, в связи с низкой видимостью и в целях снижения рисков возникновения ДТП с 26.12.2017 г. сохраняется ограничение движения для пассажирских автобусов на 3-х участках автодорог краевого значения: г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112